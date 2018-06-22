Болельщики сборной Бразилии собираются у стадиона в Санкт-Петербурге за четыре часа до начала матча ЧМ с Коста-Рикой

Болельщики сборной Бразилии собираются у стадиона в Санкт-Петербурге за четыре часа до начала матча чемпионата мира по футболу 2018 года с национальной командой Коста-Рики.

Не попавшие на стадион бразильцы уже занимают места в санкт-петербургских ресторанах, чтобы посмотреть трансляцию матча.

Матч Бразилия — Коста-Рика начнётся в 15:00 мск.

Ранее легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа турнира между сборными Бразилии и Коста-Рики.