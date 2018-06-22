Моуринью поделился ожиданиями от матча Бразилия — Коста-Рика

Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа турнира между сборными Бразилии и Коста-Рики.

«Коста-Рика не только достойно выступила на прошлом чемпионате, но и в целом играет стабильно хорошо. Я наблюдал за её товарищеским матчем с Шотландией и знаю, насколько организованно они играют. Но на стороне Бразилии много талантливых игроков, динамика, изобретательность. Думаю, бразильцы легко выиграют», — рассказал Моуринью.

Матч Бразилия — Коста-Рика состоится 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 15:00.

Ранее сообщалось, что Данило не сыграет с Коста-Рикой на ЧМ-2018 из-за травмы.