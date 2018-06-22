Посольство России потребовало извинений от фаната сборной Аргентины, оскорбившего россиянку

Посольство России в Буэнос-Айресе возмутилось тем, что болельщик сборной Аргентины оскорбил российскую девушку на испанском языке, и потребовало публичных извинений.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Аргентинец Фернандо Пенови заставил россиянку произнести оскорбительную фразу и опубликовал видео в соцсетях.

Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что болельщик сборной Фернандо Пенови лишён права посещения матчей чемпионата мира 2018 года.