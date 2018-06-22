Бразильскому фанату, оскорбившему россиянку в Москве, грозит уголовное дело

Фанату сборной Бразилии по футболу Эдуарду Нуньесу, оскорбившему российскую девушку в Москве, грозит уголовное дело.

Прокуратура Бразилии обратилась в военную полицию с требованием возбудить против него уголовное дело, сообщает Globo.

Несколько бразильцев опубликовали в соцсетях видео, на котором окружили девушку на Никольской улице в Москве и заставили кричать оскорбительные в её адрес кричалки. Девушка, не понимая смысла, пыталась повторить фразу.

Нуньес обвиняется в расизме и сексуальных домогательствах.

Другой участник происшествия Фелипе Уилсон был уволен из авиакомпании в связи с этим видео.

Ранее болельщик сборной Аргентины был лишён права посещения матчей ЧМ-2018 из-за оскорбления россиянки.