Олич о матче а Аргентиной: мы одержали очень важную победу

Бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич, ныне входящий в тренерский штаб сборной Хорватии, прокомментировал разгромную победу команды над Аргентиной в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы одержали очень важную победу. Встречались с одной из лучших сборных мира, но сумели не просто выиграть — а со счётом 3:0! Всего же за два матча забили пять мячей и не пропустили ни разу! Это великолепный результат! Теперь, как и сборная России, будем ждать соперника по плей-офф. Там начнётся самое главное», — приводит слова Олича «Спорт-экспресс».

Он отметил, что рад после долгого перерыва снова приехать в Россию.

«Чемпионат мира организован замечательно, никаких вопросов. Здесь построили изумительные стадионы. Первый матч мы играли в Калининграде — там шикарная арена. Но в Нижнем Новгороде не хуже», — добавил тренер.

Заключительный матч группового этапа сборной Хорватии проведёт в Ростове-на-Дону против Исландии. Встреча состоится 26 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии стала четвёртой командой, пробившейся в плей-офф ЧМ-2018.