Канчельскис: аргентинцы думали, что Месси спасёт всех

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал разгромное поражение сборной Аргентины от команды Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«У хорватов всегда была хорошая команда, они были крепким орешком. У аргентинцев было слишком много индивидуальной игры, они думали, что Лионель Месси спасёт всех. Футбол — коллективная игра, поэтому поражение аргентинцев закономерно, а хорваты — молодцы», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Он отметил, что аргентинцы сделают всё возможное для того, чтобы обыграть команду Нигерии в заключительном матче группового раунда.

«Но уже не всё от них зависит. Многое будет определять матч исландцев с нигерийцами», — добавил футболист.

Матч Исландия — Нигерия состоится 22 июня в Волгограде. Встреча Аргентины и Нигерии пройдёт 26 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее Хавьер Маскерано заявил, что сборная Аргентины опустошена после разгромного поражения от Хорватии на ЧМ-2018.