Маскерано заявил, что сборная Аргентины опустошена после разгромного поражения от Хорватии на ЧМ-2018

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал разгромное поражение от команды Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы опустошены. Сейчас не лучшее время что-то анализировать. Нужно просто пережить этот момент», — приводит слова Маскерано ТАСС.

Сборная Хорватии одержала разгромную победу над Аргентиной со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Хорхе Сампаоли взял на себя ответственность за разгромное поражение от Хорватии на ЧМ-2018.