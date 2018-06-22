Линекер: не могу припомнить у Аргентины такой слабой игры

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер высказал мнение о разгромном поражении сборной Аргентины от команды Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Блестящая игра Луки Модрича! Но за всё время, что я смотрю матчи сборной Аргентины, не могу припомнить у них такой слабой игры», — написал Линекер в своем Twitter.

Brilliant from Modric but in all the years of watching Argentina I can’t remember them ever having such a poor side. — Gary Lineker (@GaryLineker) 21 июня 2018 г.

Сборная Хорватии одержала разгромную победу над Аргентиной со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Хорхе Сампаоли взял на себя ответственность за разгромное поражение от Хорватии на ЧМ-2018.