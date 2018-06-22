Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что проблем с обеспечением безопасности в городах России, принимающих чемпионат мира по футболу, нет.

«Каких-то серьёзных проблемных вопросов в плане обеспечения безопасности нет. Надеемся, что и до окончания ЧМ их не будет», — сказал Колокольцев.

Колокольцев: проблем с обеспечением безопасности на ЧМ-2018 нет

Он отметил, что имеют место мелкие преступления вроде карманных краж, однако они решаются совместно с коллегами из-за рубежа

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о безопасности на чемпионате мира 2018 года в России.