Модрич о матче с Аргентиной: этот вечер я буду помнить всегда

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал разгромную победу над командой Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это теперь один из моих любимых голов в карьере. Этот вечер я буду помнить всегда. Мы будем и дальше так здорово играть и избежим эйфории», — приводит слова Модрича пресс-служба ФИФА.

Модрич забивает мяч в ворота Аргентины на ЧМ-2018

Модрич забил аргентинцам на 80-й минуте, поразив ворота Вильфредо Кабальеро дальним ударом.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии стала четвёртой командой, пробившейся в плей-офф ЧМ-2018.