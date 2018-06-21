Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Аргентина — Хорватия

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Хорватии одержала разгромную победу над национальной командой Аргентины со счётом 3:0.

Автором первого гола во встрече стал Анте Ребич, отличившийся на 53-й минуте после ошибки голкипера сборной Аргентины Вильфредо Кабальеро.

На 80-й минуте Лука Модрич дальним ударом удвоил преимущество хорватов, а на 91-й минуте Иван Ракитич довёл счёт до разгромного.

Сборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии стала четвёртой командой, пробившейся в плей-офф ЧМ-2018.