Гарека заявил, что ему не в чем упрекнуть футболистов сборной Перу

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека прокомментировал поражение от команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Повторю то, что сказал команде. У нас были другие ожидания, но мне не в чем упрекнуть ребят. Это будет очень полезным опытом для нас. Команда будет знать, как стать сильнее», — приводит слова Гареки пресс-служба ФИФА.

Сборная Перу проиграла команде Франции со счётом 0:1.

Ранее Джефферсон Фарфан заявил, что гордится сборной Перу.