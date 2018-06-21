Фарфан: я горжусь сборной Перу, мы отдали всё

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал поражение от Франции в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Я горжусь нашей сборной. Мы отдали всё. Это был очень сложный матч. Мы вышли побеждать, но, к сожалению, не смогли довести дело до гола», — приводит слова Фарфана пресс-служба ФИФА.

Сборная Франции обыграла Перу со счётом 1:0 и гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата мира, в то время как перуанцы потеряли шансы на выступление в плей-офф.

Ранее эксперт RT Петер Шмейхель подвёл итоги матча ЧМ-2018 Франция — Перу.