Новости
Шмейхель подвёл итоги матча ЧМ-2018 Франция — Перу
21 июня 2018, 20:57
Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года Франция — Перу.
«Оливье Жиру проделал хорошую работу, чтобы Килиан Мбаппе стал самым юным автором гола на этом турнире. Гарантирую, что, когда они праздновали, Жиру напомнил ему, что это был его гол. Это взятие ворот отправило Францию в плей-офф. Мбаппе обладает невероятным талантом. Первая игра прошла для него не очень удачно, но теперь у него будет уверенность в себе», — заявил Шмейхель в эфире RT.
Ранее сообщалось, что Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018.
Сборная России по футболу провела тренировку перед игрой с Уругваем на ЧМ-2018
21 июня 2018, 21:50
Сборные Аргентины и Хорватии играют на групповом этапе чемпионата мира по футболу
21 июня 2018, 21:48
Как Франция обыграла Перу в матче ЧМ-2018
21 июня 2018, 21:12
Главные события восьмого дня ЧМ-2018 по футболу в России
21 июня 2018, 20:54
7 дней мундиаля: как поклонники футбола во всём мире болели за своих
21 июня 2018, 20:42
Подопечные Дидье Дешама обыграли Перу в рамках группового этапа ЧМ-2018
21 июня 2018, 20:17
История приехавшего на чемпионат мира египтянина-колясоч
21 июня 2018, 19:39
Падали, но поднимались: «Бурановские бабушки» сыграли в футбол с пенсионерками из Лимпопо
21 июня 2018, 18:57
Тренер и капитан сборной Бразилии рассказали о подготовке к матчу с Коста-Рикой
21 июня 2018, 18:49
Победа испанцев и третья игра сборной России: обзор Петера Шмейхеля в эфире RT
21 июня 2018, 17:12
За что болельщики со всего мира полюбили Никольскую улицу
21 июня 2018, 16:50
Дания сыграла вничью с Австралией на ЧМ-2018 по футболу
21 июня 2018, 16:50
Анонс восьмого дня ЧМ-2018
21 июня 2018, 14:00
Сборная Испании провела пресс-конференцию в Краснодаре
21 июня 2018, 13:52
Об успехе России, системе VAR на ЧМ-2018 и будущем футбола: экс-президент ФИФА в эксклюзивном интервью RT
21 июня 2018, 09:00
Самые яркие моменты седьмого игрового дня ЧМ-2018 по футболу
21 июня 2018, 00:26
Что происходит в России в седьмой день ЧМ-2018 по футболу
21 июня 2018, 00:06
Итоги седьмого дня ЧМ-2018
21 июня 2018, 00:03
Британский лорд отпустил расистскую шутку в адрес сборной Сенегала
20 июня 2018, 23:54
Месси в Нижнем: болельщики встречают сборную Аргентины по футболу
20 июня 2018, 23:33
Испания обыграла Иран на ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 23:01
Главные околофутбольные события седьмого дня ЧМ-2018
20 июня 2018, 22:26
«Калинка-малинка» с акцентом, или Как шведы, поляки и бразильцы нашли общий язык
20 июня 2018, 20:31
Уругвай победил Саудовскую Аравию на ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 20:00
Рахимов о матче с Египтом, сильных сторонах сборной России и шансах на плей-офф ЧМ-2018
20 июня 2018, 19:42
Как Португалия обыграла Марокко на ЧМ-2018
20 июня 2018, 19:00
Футболисты сборной России ответили на вопросы журналистов
20 июня 2018, 18:35
Сборная России провела тренировку в Новогорске
20 июня 2018, 18:27
В Ростове-на-Дону болельщики поздравили Рагнара Сигурдссона с днём рождения
20 июня 2018, 18:02
Гол Роналду принёс Португалии победу в матче с Марокко на ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 16:50
Казань преобразили к чемпионату мира по футболу
20 июня 2018, 15:53
Что говорили российские парламентарии после матча со сборной Египта
20 июня 2018, 15:45
Анонс седьмого игрового дня
20 июня 2018, 14:40
Блаттер о фаворитах ЧМ-2018
20 июня 2018, 12:00
Как в России встретили победу сборной над Египтом на ЧМ-2018
20 июня 2018, 10:05
Как болельщики сборной России отмечали победу над Египтом на ЧМ-2018
20 июня 2018, 08:50
Как футболисты сборной России праздновали победу над Египтом на ЧМ-2018
20 июня 2018, 07:24
Самые яркие моменты шестого игрового дня ЧМ-2018 по футболу
20 июня 2018, 02:47
Итоги шестого дня ЧМ-2018
20 июня 2018, 02:42
Как Черчесов и Купер прокомментировали победу сборной России над Египтом
20 июня 2018, 02:03