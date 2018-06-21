Шмейхель подвёл итоги матча ЧМ-2018 Франция — Перу

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года Франция — Перу.

«Оливье Жиру проделал хорошую работу, чтобы Килиан Мбаппе стал самым юным автором гола на этом турнире. Гарантирую, что, когда они праздновали, Жиру напомнил ему, что это был его гол. Это взятие ворот отправило Францию в плей-офф. Мбаппе обладает невероятным талантом. Первая игра прошла для него не очень удачно, но теперь у него будет уверенность в себе», — заявил Шмейхель в эфире RT.

Ранее сообщалось, что Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018.