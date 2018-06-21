Дешам: мы сделали то, что было необходимо, чтобы выиграть матч с Перу

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над командой Перу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Мы сделали то, что было необходимо, чтобы выиграть второй матч. Мы могли бы забить больше в первом тайме, у нас были моменты. А вот во второй половине игры было немного сложнее. Но мы достигли цели, вышли в плей-офф и очень довольны!» — приводит слова Дешама пресс-служба ФИФА.

Сборная Франции обыграла Перу со счётом 1:0.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что чемпионат мира — это мечта для любого игрока.