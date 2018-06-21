Мбаппе: чемпионат мира — это мечта для любого игрока

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал победу над командой Перу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Я очень счастлив. Я всегда говорил, что чемпионат мира — это мечта для любого игрока. Это была и моя мечта, которая стала реальностью. И я надеюсь, что достигну ещё большего», — приводит слова Мбаппе пресс-служба ФИФА.

Сборная Франции обыграла Перу со счётом 1:0 и гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Мбаппе признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Франция — Перу.