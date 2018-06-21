Мбаппе признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Франция — Перу

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Перу.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Мбаппе стал автором единственного гола в матче и принёс своей команде победу над перуанцами и путёвку в раунд плей-офф чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал самым юным автором гола сборной Франции на ЧМ.