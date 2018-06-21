Защитник сборной Исландии рассказал о напутствии Валерия Карпина

Защитник сборной Исландии, игрок «Ростова» Сверрир Ингасон в беседе с «Известиями» рассказал о напутствии главного тренера российского клуба Валерия Карпина перед поездкой на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Он пожелал нам удачи на чемпионате и выразил надежду, что мы все сможем добиться отличных результатов», — сказал спортсмен.

Он предположил, что Карпин гордится тем, как Исландия проявила себя в матче с Аргентиной.

Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Nation News заявил, что Лионеля Месси из сборной Аргентины, Мохаммеда Салаха из сборной Египта и других звёзд во многом переоценивают.