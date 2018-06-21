Шмейхель заявил, что поменял своё мнение о системе видеопомощи арбитрам

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель заявил, что изменил своё мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR), используемой на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я поменял своё мнение о системе VAR. Если ставить такие пенальти, как в матче Дании и Австралии, то тогда в каждом матче будет по пять-шесть ударов с точки. ФИФА нужно быть аккуратной с этим. Применять систему нужно только тогда, когда есть очевидная ошибка судьи», — заявил Шмейхель в эфире RT.

Он отметил, что видеоассистенты главного арбитра матча, работающие с VAR, не должны сильно вмешиваться в игру.

«А они это сделали. Я стараюсь быть объективным, хоть от этого и пострадала моя родная Дания. Но Австралия уже во второй раз подряд воспользовалась этим», — добавил эксперт.

Ранее Шмейхель заявил, что ценит Кристиана Эриксена больше, чем Неймара.