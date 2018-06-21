Шмейхель: я ценю Эриксена больше, чем Неймара

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Дании и Австралии.

«У Дании четыре очка. Это может иметь большое значение. Если она проиграет, то Австралия может набрать столько же. У неё есть шансы выйти в плей-офф. Что касается матча между ними, то Николаи Йёргенсен сделал то, что ему нужно было в первую очередь, — отдал пас Кристиану Эриксену. Надеюсь, он не повредил колено, празднуя гол. Я ценю Эриксена больше, чем Неймара, он действительно отличный игрок», — заявил Шмейхель в эфире RT.

Матч Дания — Австралия завершился со счётом 1:1.

Ранее Каспер Шмейхель высказал мнение, что сборная Дании неплохо сыграла в матче ЧМ-2018 с Австралией.