Каспер Шмейхель считает, что сборная Дании неплохо сыграла в матче ЧМ-2018 с Австралией

Голкипер сборной Дании по футболу Каспер Шмейхель высказался о ничейном исходе матча с командой Австралии на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Австралия сегодня создавала много моментов, подала большое количество угловых. Но и мы атаковали довольно опасно, у нас были шансы на победу. Не могу сказать, что с Австралией мы сыграли плохо. Мы забили гол и доминировали в начале», — приводит слова Шмейхеля РИА Новости.

Матч Дания — Австралия завершился со счётом 1:1. Следующим соперником датчан станет команда Франции.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча Дания — Австралия.