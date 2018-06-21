Эриксен стал лучшим игроком матча Дания — Австралия

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен был признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с национальной командой Австралии.

Эриксен провёл на поле весь матч и забил гол на седьмой минуте встречи.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сборная Дании сыграла вничью с национальной командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.