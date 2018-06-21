Шмейхель надеется, что Россия как можно дольше будет оставаться в игре на ЧМ-2018

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель поделился мнением насчёт действий главного тренера сборной России Станислава Черчесова в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Египта.

«Черчесов уже меняет сформированный состав. Одна из перестановок обусловлена травмой, и она себя полностью оправдала. Также он отправил Дзюбу в атаку, а Смолова — на скамейку запасных. И это решение тоже было весьма смелым и удачным. У тренера получилось подобрать оптимальный стартовый состав на матч с Египтом», — сказал Шмейхель в эфире RT.

Он выразил надежду, что сборная России как можно дольше будет оставаться в числе участников турнира.

«Не знаю, находится ли сборная России сейчас на пике, однако она забила за две игры восемь голов, и это невероятный результат. Надеюсь, для россиян это не предел и они продолжат набирать форму. Для сборной страны-хозяйки очень важно как можно дольше оставаться в игре — ради самого турнира, ради атмосферы праздника, да и ради сограждан, чтобы у них больше сохранялся интерес к происходящему», — добавил Шмейхель.

Ранее Шмейхель подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года Иран — Испания.