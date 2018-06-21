Шмейхель: в матче с Ираном Испания сделала то, что должна была сделать

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель подвёл итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года Иран — Испания.

Победу в матче одержала сборная Испании со счётом 1:0.

«Не раз говорил, что Испания, возможно, сильнейшая сборная на чемпионате. Испанцы сделали то, что должны были сделать. Теперь они получили все шансы на выход из группы», — сказал Шмейхель в эфире RT.

Он также отметил, что судьи справедливо отменили гол сборной Ирана. Арбитр матча Андрес Кунья воспользовался помощью видеоассистентов (VAR).

Ранее сообщалось, что в матче Иран — Испания судьи впервые в истории ЧМ отменили гол с помощью системы VAR.