Исполнительный директор COPA90: атмосфера на чемпионате мира в России феноменальна

Исполнительный директор британского видеоблога о футболе COPA90 Росс Уиттоу-Уильямс рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира в России.

«Российские фанаты болеют совсем не так, как это происходит на других чемпионатах мира. Я видел, как они шли на матч Англии в Волгограде со своими флагами и нарисованными флажками Англии и России на щеках. У россиян очень дружелюбная гостеприимная культура. Их очень интересует, откуда ты приехал и как себя чувствуешь. Атмосфера пока очень феноменальна. Всё лучше, чем я ожидал», — сказал Уиттоу-Уильямс в эфире RT.

Ранее сборная Англии по футболу посетила Эрмитаж.