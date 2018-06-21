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Исполнительный директор COPA90: атмосфера на чемпионате мира в России феноменальна
21 июня 2018, 18:51
/ Reuters
Исполнительный директор британского видеоблога о футболе COPA90 Росс Уиттоу-Уильямс рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира в России.
«Российские фанаты болеют совсем не так, как это происходит на других чемпионатах мира. Я видел, как они шли на матч Англии в Волгограде со своими флагами и нарисованными флажками Англии и России на щеках. У россиян очень дружелюбная гостеприимная культура. Их очень интересует, откуда ты приехал и как себя чувствуешь. Атмосфера пока очень феноменальна. Всё лучше, чем я ожидал», — сказал Уиттоу-Уильямс в эфире RT.
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