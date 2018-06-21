Болельщики сборной Швейцарии приехали в Калининград на тракторе

Болельщики сборной Швейцарии по футболу сообщили, что добрались до Калининграда на тракторе 1964 года выпуска.

Как сообщается на сайте путешественников, Беат Штудер, Вернер Циммерманн и Йозеф Вюер выехали из Швейцарии в Калининград 8 июня. Максимальная скорость их транспортного средства составляет 30 километров в час.

Все вырученные в поездке деньги они намерены передать некоммерческому фонду, созданному бывшим президентом Швейцарии Адольфом Оги для помощи детям.

Швейцарцы приехали в Россию, чтобы посмотреть матч чемпионата мира по футболу. В рамках второго тура группового этапа сборная Швейцарии в Калининграде сыграет с командой Сербии.

Встреча состоится 22 июня. Начало — в 21:00 мск.

Швейцария имеет в своём активе одно очко после стартового матча с Бразилией, у Сербии — три очка.

Ранее на чемпионат мира в Москву на довоенном тракторе приехал 70-летний футбольный болельщик из Германии.