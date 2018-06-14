Пенсионер из Германии на довоенном тракторе приехал в Москву на ЧМ-2018

На чемпионат мира в Москву на довоенном тракторе приехал 70-летний футбольный болельщик из Германии. Об этом сообщается на сайте Московского паркинга.

«Немецкий футбольный болельщик, 70-летний Губерт Вирт приехал в Россию. Путь из Германии пенсионер и его собака проделали на тракторе, произведённом ещё в довоенное время», — говорится в сообщении.

Вирт путешествует уже месяц. После Москвы он намерен отправиться в Санкт-Петербург на матч плей-офф, после чего вернётся в Германию.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв высказал мнение об атмосфере накануне старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России.