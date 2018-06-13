Главный тренер сборной Германии высказался об атмосфере на ЧМ-2018 в России

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв высказал мнение об атмосфере накануне старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Перед каждым турниром говорят, что атмосфера не чувствуется. Так было и в Германии в 2006 году. С первым стартовым свистком всё будет как следует», — рассказал Лёв.

Он отметил, что на мундиале 2014 года в Бразилии сразу тоже не было никакой эйфории.

«Всё пришло со временем. Мы двигались шаг за шагом. В России не всегда светит солнце, но в этом есть свой шарм. Здесь есть все условия. Один к одному Россию с Бразилией сравнивать нельзя», — добавил специалист.

Ранее Лёв рассказал о состоянии здоровья футболистов сборной Германии перед стартом ЧМ-2018.