Лёв рассказал о состоянии здоровья футболистов сборной Германии перед стартом ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв рассказал о состоянии здоровья своих подопечных перед стартом чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В начале тренировки поняли, что газон высоковат. Это может привести к травмам. С Юлианом Дракслером всё нормально. Он завершил тренировку, опасности нет. У Месута Озила небольшие проблемы со спиной, но в ближайшие дни ему станет лучше. Он рвётся в бой», — рассказал Лёв.

Он отметил, что важно полностью восстанавливаться от повреждений, чтобы не получить более серьёзную травму.

«Посмотрим, кто сыграет в воскресенье», — подытожил тренер.

Первым соперником немцев на групповой стадии чемпионата мира станет команда Мексики. Матч состоится 17 июня на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что Озил обратился к своим фанатам на русском языке.