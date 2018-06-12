Футболист сборной Германии Озил обратился к своим фанатам на русском языке

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии по футболу Месут Озил после прибытия в Россию на чемпионат мира 2018 года обратился к своим болельщикам на русском языке.

«Приехал в Россию. Я не только с нетерпением жду начала игр, но и того, чтобы узнать страну, её людей и культуру, — это часть каждого чемпионата мира», — написал Озил на русском языке в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что сборная Германии прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу.