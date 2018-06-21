Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Дания — Австралия

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Дании сыграла вничью с национальной командой Австралии со счётом 1:1.

Команды обменялись голами датчанина Кристиана Эриксена (7-я минута) и Миле Единака (38-я минута, с пенальти).

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком матча Дания — Австралия был признан Кристиан Эриксен.