Мама Месси: сын страдает и плачет из-за критики

Селия Куччиттини, мама нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, призналась, что сын мечтает воплотить в реальность мечту нации и стать чемпионом мира.

«Люди любят его, а он отвечает тем же, и это прекрасно. Лео очень ценит это. Его мечта — выиграть чемпионат мира. Этого он хочет больше всего, и мы, его семья, поддерживаем Лео», — цитирует маму Месси El Trece.

Она также рассказала, что сын болезненно воспринимает критику общественности.

«Пишут, что Лионель не чувствует ответственности, но это не так. Вы бы видели Лео таким, каким его видим мы. Он страдает и плачет из-за этого, потому что критика расстраивает и его, и нас», — заключила Куччиттини.

Она обратилась к сыну с просьбой наслаждаться игрой так же, как и в детстве, когда он играл на площадке.

Ранее нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала высказался о важности Лионеля Месси для национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.