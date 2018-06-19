Дибала: у сборной Аргентины есть лучший футболист мира, и мы должны это использовать

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала высказался о важности Лионеля Месси для национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Месси — первый, кто хочет исправить ситуацию. А мы все его поддерживаем. Мы все — главные игроки на тех позициях, на которых играем. У нас есть лучший игрок мира, и мы должны использовать это, чтобы лучше атаковать», — приводит слова Дибалы пресс-служба команды.

В первом матче на ЧМ-2018 аргентинцы сыграли вничью с Исландией. Следующим соперником команды станет Хорватия. Встреча состоится 21 июня в Нижнем Новгороде.

Ранее Эрнан Креспо заявил, что Месси — не Диего Марадона и не может выиграть чемпионат мира в одиночку.