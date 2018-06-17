Креспо: Месси не Марадона, он не может выиграть чемпионат мира в одиночку

Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Эрнан Креспо высказал мнение об игре лидера аргентинской национальной команды Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Начнём с главного: Месси заслуживает пять баллов за выступление в матче с Исландией. Конечно, от него всегда ждут большего, но Месси не Диего Марадона, он не может выиграть чемпионат мира в одиночку. Это должны понять болельщики и его товарищи по команде», — приводит слова Креспо Sky Sport Italy.

Он отметил, что Месси — феноменальный игрок, но при «правильных» условиях, которые у него есть в «Барселоне».

«В противном случае он борется один. Но скажите мне: кто помог ему против Исландии? Анхель Ди Мария ни разу не проскользнул мимо противника. Полузащита его не поддержала», — добавил аргентинец.

Ранее сообщалось, что Месси призвал сборную Аргентины к спокойствию.