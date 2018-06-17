Месси призвал сборную Аргентины к спокойствию

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси считает, что команда заслужила победу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России с Исландией.

«Мы должны двигаться дальше. Считаю, что мы заслужили три очка, но мы должны оставаться спокойными», — сказал Месси Ruptly.

Он отметил, что сборной Аргентины необходимо сосредоточиться на ближайшем матче с командой Хорватии.

«Мы должны быть спокойны, сосредоточиться на том, что произойдёт, подумать о положительных моментах и попытаться выиграть матч в Хорватии при любых обстоятельствах», — заключил Месси.

Ранее советник президента футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Булыкин заявил, что сборную Аргентины нельзя сбрасывать со счетов после матча с Исландией.