Дмитрий Булыкин: Аргентину нельзя сбрасывать со счетов

Советник президента ФК «Локомотив» Дмитрий Булыкин в беседе с НСН заявил, что сборную Аргентины нельзя сбрасывать со счетов после матча с Исландией.

«Я болел за красивый футбол. Не совсем он получился, но то, что команды высокого уровня, — это мы увидели», — сказал он.

По словам Булыкина, не забитый Лионелем Месси пенальти немного усложнил задачу, но Аргентина — серьёзная команда, которая возьмёт своё в следующих играх.

«При этом не стоит забывать, что ещё есть и Хорватия, и Нигерия, которые тоже не сахар», — добавил он.

Ранее футбольный тренер Жозе Моуринью рассказал, почему сборная Аргентины пропустила гол в матче с национальной командой Исландии.

Также политолог, публицист, председатель Центра исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с Newinform рассказал о будущем стадионов ЧМ-2018.