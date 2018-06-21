Нападающий Неймар принимает участие в тренировке сборной Бразилии по футболу.

Все 23 футболиста занимаются в общей группе в преддверии матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Коста-Рики.

Встреча состоится 22 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 15:00.

Ранее главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите рассказал о состоянии Неймара.