Пешеходную зону на Ильинке в Москве расширят до конца ЧМ-2018 по футболу

Пешеходную зону на улице Ильинке в Москве расширят до конца чемпионата мира 2018 года по футболу.

Такое решение связано с обеспечением удобства прохода к Парку футбола, который открывается на Красной площади. Для безопасности болельщиков введено ограничение парковки на Ильинке, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В парке будут проходить мастер-классы, автограф-сессии футболистов, футбольные матчи и розыгрыши призов. Кроме того, там будет выставлен кубок ЧМ.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен выпустил коллекцию одежды, посвящённую чемпионату мира по футболу 2018 года.