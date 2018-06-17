Московское метро выпустило коллекцию одежды в честь ЧМ-2018

Московский метрополитен выпустил коллекцию одежды, посвящённую чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу метро.

В работе над линейкой принимала участие российский дизайнер Катя Добрякова.

Футболки, толстовки и кепки продаются в специальных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение» с сувенирными витринами на станциях «Арбатская», «Киевская», «Пушкинская» и др.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Ростове-на-Дону запустят «спортивные» автобусные маршруты во время ЧМ-2018.