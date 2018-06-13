В Ростове-на-Дону запустят «спортивные» автобусные маршруты во время ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону запустят «спортивные» автобусные маршруты во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают «Юга.ру».

Об этом заявил директор городского департамента транспорта Сергей Саенко.

«Во время ЧМ будут, помимо шаттлов, ходить регулярные маршруты. В дни матчей проезд будет бесплатным для болельщиков, у которых есть билет на матчи, волонтёров и представителей ФИФА», — пояснил он.

По его словам, такой транспорт брендирован и имеет надпись «Бесплатный проезд» на двух языках.

Ранее Nation News сообщало, что на маршруте Санкт-Петербург — Хельсинки запустят дополнительные поезда «Аллегро» на время ЧМ-2018.