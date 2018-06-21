Президент Португалии: игра против Уругвая или России на ЧМ-2018 по футболу будет очень сложной

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза поделился мнением о перспективах сборной страны на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Нужно быть очень спокойными и благоразумными и обыграть иранцев. После — Уругвай и Россия, очень хорошие команды. Игры против этих сборных будут очень сложными. Нужно быть осторожными в прогнозах. Уверенными, но осторожными», — сказал ди Соза в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он прокомментировал игру сборной страны с Марокко на ЧМ-2018 по футболу.



