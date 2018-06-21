Александр Емельяненко осудил критиков сборной России по футболу

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился мнением о тех, кто критиковал сборную России по футболу перед стартом чемпионата мира 2018 года.

«Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили, хоть кто-то бы признал свою ошибку. Но они спрячутся, как всегда, в своих аккаунтах», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что российской национальной команде тяжело, так как весь мир смотрит на тех, кто участвует в мировом первенстве. Боец ММА выразил недовольство тем, что некоторые люди критикуют сборную даже во время домашнего чемпионата мира.

«Ну идите вы сыграйте, попробуйте на своей шкуре!» — добавил Емельяненко.

В первых двух матчах мундиаля сборная России одержала победы над Саудовской Аравией и Египтом и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Ранее Монсон заявил, что сборная России по футболу выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018.