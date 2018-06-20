Монсон: сборная России по футболу выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который недавно принял российское гражданство, поделился мнением о том, как далеко сборная страны пройдёт по турнирной сетке чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я футболом никогда не увлекался, но Россия сегодня — это мой дом, и, конечно, я поддерживаю сборную на чемпионате мира», — приводит слова Монсона РИА Новости.

Он отметил, что, как и многие, удивлён тем, как хорошо сборная России начала турнир.

«Очевидно, что она сумеет выйти в четвертьфинал или даже дальше», — добавил Монсон.

Он подчеркнул, что ему было бы интересно встретиться с футболистами российской национальной команды.

Ранее Михаил Боярский назвал достижения сборной России на ЧМ-2018 неслучайными.