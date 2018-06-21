Диего Коста вступил в перепалку с иранским журналистом после матча на ЧМ-2018 по футболу

Нападающий сборной Испании по футболу Диего Коста вступил в словесную перепалку с иранским журналистом после матча чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Журналист спросил у форварда, зачем он провоцировал соперников на протяжении встречи.

«Какую игру ты смотрел? Это было в первом тайме. Они нас провоцировали, они лежали на поле. Смотри за игрой внимательнее», — сказал Коста.

Он заявил журналисту, что тот не может обвинять его в провокациях, даже если испанец играл против национальной команды его страны.

Ранее сообщалось, что член делегации сборной Ирана по футболу был госпитализирован после матча ЧМ-2018 с Испанией.