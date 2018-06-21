Член делегации сборной Ирана по футболу был госпитализирован после матча ЧМ-2018 с Испанией

Пресс-секретарь сборной Ирана по футболу Мохсен Могамедкиа был госпитализирован после матча группового этапа чемпионата мира с национальной командой Испании.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы сборной Ирана.

Отмечается, что Могамедкиа почувствовал себя плохо в конце встречи. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в больницу для дальнейшего обследования. Позднее он был выписан из больницы.

Матч между сборными Ирана и Испании завершился победой европейской команды со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Англии по футболу вывихнул плечо во время пробежки.