Шойгу прокомментировал выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018 по футболу

Министр обороны России Сергей Шойгу поделился мыслями о выходе сборной страны по футболу в плей-офф чемпионата мира 2018 года.

«Наша победа, конечно, радует. Это огромный праздник. Огромное событие для страны, потому что мы заслуживаем побед, мы многое сделали для этого», — приводит слова Шойгу РИА Новости.

По мнению министра, футбол — великая игра, которая объединяет тех, кто любит спорт, страну и ценит хорошие отношения между государствами и народами.

«Всё, что, собственно, и демонстрирует наша страна. Там же на площадях и мексиканцы, и бразильцы, и те, кто не очень настроен в обычной жизни дружить», — добавил Шойгу, подчеркнув, что приехавшие на мундиаль в Россию любители футбола показывают полное равнодушие ко всем ограничениям и санкциям.

Ранее генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о радости от победы России над Египтом в матче ЧМ-2018.