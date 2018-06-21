Генсек Совета Европы рассказал Путину о радости за победу России над Египтом в матче ЧМ-2018

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд рассказал президенту России Владимиру Путину, что смотрел матч чемпионата мира 2018 года между сборными России и Египта.

«Мы вчера обедали с друзьями, вполглаза смотрели матч между Россией и Египтом и были очень рады тому, что вы победили», — сказал Путину Ягланд.

Россия одержала победу над Египтом в матче ЧМ-2018 со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу вышла в 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.