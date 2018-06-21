Салах опроверг информацию о конфликте в сборной Египта по футболу

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах опроверг информацию о том, что в команде случился конфликт после поражения от России на чемпионате мира 2018 года.

На своей странице в Twitter лидер египетской сборной отметил, что в коллективе все объединены одной целью.

«В сборной нет никаких разногласий. Мы уважаем друг друга», — подчеркнул Салах.

Ранее сообщалось, что Салах поругался с Федерацией футбола Египта из-за подготовки сборной к ЧМ-2018.