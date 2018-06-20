СМИ: Салах поругался с Федерацией футбола Египта из-за подготовки сборной к ЧМ-2018

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах поругался с руководством Федерации футбола Египта (EFA) из-за подготовки команды к чемпионату мира 2018 года в России.

Салах ставит в вину EFA, что организация пригласила около сотни бизнесменов, артистов и звёзд шоу-бизнеса на тренировочные сборы команды, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на египетские СМИ.

Футболист заявил, что это помешало футболистам сосредоточиться на турнире. В федерации попросили Салаха не повышать тон, после чего лидер сборной Египта заперся на несколько часов в своём номере.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский ответил на вопрос, не возникало ли желания ударить форварда национальной команды Египта Мохаммеда Салаха по плечу, которое он травмировал перед стартом чемпионата мира по футболу 2018 года.