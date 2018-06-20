Газинский рассказал, не возникало ли желания ударить Салаха по травмированному плечу

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский ответил на вопрос, не возникало ли желания ударить форварда национальной команды Египта Мохамеда Салаха по плечу, которое он травмировал перед стартом чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это было бы неправильно. Мы все едим один хлеб, поэтому думать о таких вещах нет смысла. Мы просто готовились к нему, уделяли, скажем так, особое внимание. Считаю, удалось его сдержать», — приводит слова Газинского Sport24.

Салах травмировал плечо в финале Лиги чемпионов, из-за чего пропустил стартовый матч сборной Египта с командой Уругвая на чемпионате мира.

Ранее Юрий Жирков рассказал, каково ему был играть против Салаха в матче ЧМ-2018.